Toplumsal seferberlik çağrısı

Çatalköy'de cephanelikte meydana gelen yangın ve patlama dehşeti, askeri mühimmat bulunan tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı konusunu gündeme getirdi. Başbakan Tatar, bu konunun değerlendirileceğini söylerken, İçişleri Bakanı Baybars da “Mühimmat bulunan yerler, halkın yaşadığı yerlerden uzaklaştırılmalı” dedi

Patlamanın turizme zarar vermemesi için de önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, turizm için toplumsal seferberlik duygusu içinde, el ele verip çalışmaları gerektiğini söyledi. Turizm ve Çevre Bakanı Üstel de sağduyu çağrısı yaparak, “Provokatif bir biçimde, infial ve paniğe yol açacak söylemler, ülkemizde giderilmesi zor yaralar açabilir” dedi. Acapulco Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner, “Ülke ekonomisi ve turizminin etkilenmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır” çağrısı yaparken, Acapulco Otel Direktörü Kavuklu ise, turizmin Rum tarafına kayması için çaba olduğunu ve buna karşı kenetlenip, turizmi partiler üstü bir düzeyde ele almak gerektiğini vurguladı.

Patlamanın ardından

*Tatar: “Sabotaj bulgusu yok”

*Tabiplerden uyarı: Çevreye yayılmış mühimmatlar olabilir

*Havai fişenk yasaklandı, bölge ava kapatıldı

*İnceleme için Ankara’dan heyet geldi

Patlamadan sonra etrafa dağılan patlamamış havan mermileri bulundu

Çatalköy’de dehşet gecesi

Çatalköy'de askeri bölgedeki cephanelikte yangın çıktı, patlamalar yaşandı. Her patlamanın ardından şarapnel parçaları da bölgeye yayıldı. Yangında can kaybı olmadı. Ancak bölgeye yakın yerlerde bulunan bazı vatandaşlar hafif yaralandı

Girne'nin doğusunda, Çatalköy'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne ait askeri bölgedeki cephanelikte dün sabaha yakın yangın çıktı ve arka arkaya patlamalar meydana geldi. Her patlamanın ardından şarapnel parçaları da bölgeye yayıldı.

Saat 01.30 sıralarında başlayan yangın ve patlamalar birçok faklı noktada sürdüğünden uzun süre müdahale edilemedi. Patlamalar sabah saat 05.00’e kadar devam etti.

Yangında can kaybı olmadı. Ancak bölgeye yakın yerlerde bulunan bazı vatandaşlar hafif yaralandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 yaralının Girne Akçiçek Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında bulunduğunu kaydetti.

Bir hastanın ayak ve bileklerinde küçük kesilmeler olduğunu belirten Pilli, bir hastada hafif kesikler, diğer hastada ise ayak burkulması yaşandığını ifade etti.

Patlamanın ardından 3 ambulans ve sağlık ekiplerinin anında olay yerine ulaştığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve birçok kişinin olay yerinde ambulansta tedavi edildiğini belirten Pilli, saat 04.30’dan sonra ise Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne şu ana kadar 12 kişinin gittiğini, anında tüm hastalara müdahale edildiğini ve 9 kişinin hafif yaralı olduğu için taburcu olduğunu ifade etti.

Çatalköy'deki askeri cephanelikte meydana gelen patlamalar sabaha karşı azalırken, yangın da kontrol altına alındı. Alevlerin söndüğü gözlemlenirken durum tespiti için drone ile havadan kontrol yapıldı. Girişe izin verilmeyen bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Öte yandan güvenlik açısından Girne - Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne - Esentepe Anayolu trafik akışına kapatıldı.

Patlamanın meydana geldiği askeri bölgenin yakınlarındaki bazı yerlerde patlamalardan dolayı bazı hasarlar meydana geldi. Bölgede bulunan insanlar, olaydan etkilenmeyecek şekilde güvenli bölümlere transfer edildi.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler, patlamadan dolayı büyük korku yaşadı, birçok kişi sahilde sabahladı. İs kokusundan rahatsız olanlar ise yardım talep etti.

Polis, mühimmat patlamaları devam etme olasılığına karşı bölgeye gidilmemesi, bölgede bulunanların da güvenli yerde bulunmasını önerdi.

Günün ağarmaya başlamasıyla patlamanın sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Cephanelikteki patlamalardan dolayı çevreye bir çok şarapnel parçası yayıldı. Bölgedeki binaların camları patlamanın etkisiyle kırıldı.

Olay sonrası sivil ve askeri yetkililer de, olayın nasıl meydana geldiği ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kriz masası oluşturdu.

Olay yerinde ve bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölge yakınlarında oluşturulan kriz masasına gitti. Anamuhalefet CTP Genel başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda yetkilinin da incelemelerde bulunduğu bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı.

Akıncı, Girne'de yangın ve patlamaların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, turistlere moral verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, olayda ilk bilgilere göre can kaybının olmadığını belirterek, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Akıncı, bazı yaralanmaların yaşandığı olayda patlamaların azaldığını ve endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Akıncı'ya Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti.

İlk önce cana zarar gelmemesinin önemime işaret eden Akıncı, Türkiye ile de istişare içinde olduklarını, gerekmesi halinde yardımlaşma yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sabah uçağı olan turistlerin mümkün olması halinde güvenli bir şekilde uçaklarına götürülebileceğini de kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da halka geçmiş olsun diledi ve halkı soğukkanlı olmaya çağırdı.

Önemli olan can kaybının olmaması gerektiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getiren Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da TAK’a verdiği demeçte, cephanelikte olmasından dolayı müdahale edilemediğini ancak bölgenin izole edildiğini belirtti.

Patlamalardan dolayı etrafa yayılan şarapnel parçalarından dolayı bazı yaralanmalar olduğunu ancak herhangi bir can kaybının olmamasının büyük şans olduğunu söyleyen Özersay, Arapköy’de halkın patlamalardan sonra bölgeyi terk ettiğini ancak daha sonra halkın geri dönmeye başladığını söyledi.

Kudret Özersay, bir soru üzerine, olayın yangınla başladığını ve patlamalarla devam ettiğini belirtti.

Askeri ve sivil görevlilerden sürekli bilgi alan Akıncı, Tatar ve Özersay müdahale edilen yaralılar ve görgü tanıklarıyla da sohbet etti.

Hafif yaralanan bir çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bölgedeki bazı vatandaşlar, sahillerde sabahladı

Bölgede bulunan bazı binaların camları kırıldı

Beşparmak Gözleme Evi yanına mühimmat düştü

Beşparmak Gözleme Evi’nin camları hasar gördü

Bomba parçaları

Çatalköy’de bir siteye top mermisi düştü, bir evin duvarlarında hasar meydana geldi

Bazı araçların camları hasar gördü