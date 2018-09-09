TIR’a gizlenerek, KKTC’ye kaçak giriş yaptı

Mersin Limanında bir TIR’a gizlenerek Mağusa Limanına gelen ve kaçak olarak KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu Ali Abdullah El Hani tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mersin Limanında bir TIR’a gizlenerek Mağusa Limanına gelen ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan TIR içerisinde kaçak olarak KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu Ali Abdullah El Hani suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Polis ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine alıkonulan ve KKTC’ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen zanlı Hani “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapma” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Hani aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Hani’nin Kıbrıs’a gelebilmek için Türkiye’de insan tacirlerine 3 bin Dolar verdiği yönünde gönüllü ifade verdiği de öğrenildi.

TIR İÇİNDE KKTC’YE GİRİŞ YAPTI…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ali Abdullah El Hani’nin 6 Eylül tarihinde henüz tespit edilemeyen bir TIR içerisinde gizlice Mağusa Limanına geldiğini ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan yine konu TIR aracın içerisinde Mağusa Limanından çıkarak KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Tahkikat memuru zanlının 7 Eylül tarihinde şüpheli görülerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Ali Abdullah El Hani’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.