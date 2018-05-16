TIR dorsesinde ülkeye geldiler

Türkiye’den TIR dorsesi içinde gelen Mağusa Limanı’na gelen ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan beş Suriyeli mülteci yakalandı. Mültecileri TIR içerisinde ülkeye getiren bir kişi ise aranıyor

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gün muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan 5 Suriyeli mülteci yakalandı. Önceki akşam polis tarafından Mağusa Limanı yakınlarında tespit edilen 5 Suriyeli mülteci dün “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. Mahkeme huzuruna çıkarılan 5 Suriyeli mülteci aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mültecileri TIR içerisinde KKTC’ye getiren 1 kişi ise aranıyor.

LİMAN YAKININDA TESPİT EDİLDİLER...

Meselenin tahkikat memuru Ayhan Arabi, 5 Suriyeli mültecinin 14 Mayıs tarihinde saat 21:20’de Mağusa Limanı giriş kapısı yakınındaki otoparkta polis ekipleri tarafından tespit edildiklerini açıkladı. 5 Suriyeli mülteciden yapılan ilk sorgulamada saat 16:30’da TIR dorsesi içerisinde Mağusa Limanına geldiklerinin ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirten Arabi, mültecileri TIR dorsesinde KKTC’ye getiren 1 kişinin arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Arabi, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, 5 Suriyeli mültecinin tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.