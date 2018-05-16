TIR dorsesinde ülkeye geldiler

Gamze PİR BAYKUR
Mağusa’da önceki gün muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan 5 Suriyeli mülteci yakalandı. Önceki akşam polis tarafından Mağusa Limanı yakınlarında tespit edilen 5 Suriyeli mülteci dün “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. Mahkeme huzuruna çıkarılan 5 Suriyeli mülteci aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mültecileri TIR içerisinde KKTC’ye getiren 1 kişi ise aranıyor.
LİMAN YAKININDA TESPİT EDİLDİLER...
Meselenin tahkikat memuru Ayhan Arabi, 5 Suriyeli mültecinin 14 Mayıs tarihinde saat 21:20’de Mağusa Limanı giriş kapısı yakınındaki otoparkta polis ekipleri tarafından tespit edildiklerini açıkladı. 5 Suriyeli mülteciden yapılan ilk sorgulamada saat 16:30’da TIR dorsesi içerisinde Mağusa Limanına geldiklerinin ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirten Arabi, mültecileri TIR dorsesinde KKTC’ye getiren 1 kişinin arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Arabi, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, 5 Suriyeli mültecinin tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.