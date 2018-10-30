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Ters yönde giden turist kazaya neden oldu

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Ters yönde giden turist kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da bugün günün ilk saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde ters yönde ilerlemeye çalışan turist sürücünün sebep olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Batı istikametine doğru çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden tek yön olarak seyreden Girne’da turist olan 28 yaşındaki Taylan Çil yönetimindeki ZKN 428 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde Doğu istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyreden Girne’de sakin 23 yaşındaki Burak Çapraz yönetimindeki PG 757 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza sonucu PG 757 plakalı araca 90.000 TL, ZKN 428 plakalı araca ise 40.000 TL tahmini hasar olurken, ZKN 428 plakalı araç sürücüsü Taylan ÇİL sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçundan dolayı, ZKN 428 plakalı aracı kiralayan ve araçta yolcu olan Yiğit Şahbal sigorta kapsamaksızın araç kullanılmasına müsaade etme suçundan dolayı tutuklanarak Merkez Karakol Hücrelerine yerleştirildiler.

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