Ters yola girince kazaya neden oldu

Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesindeki Metropol Işıkları'nda yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat, 14:30 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Sokağı üzerinde, 21 yaşındaki Hüseyin Gündüz yönetimindeki FM 944 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Metropol Işıklarına geldiği zaman tarafında yeşil ışık yandığı ancak sağa dönülmez trafik levhasına riayet etmeyerek sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada, Şht Mustafa Mehmet Sokak üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı halde kuzey istikametine doğru seyreden 41 yaşındaki Hasan Hazırlar yönetimindeki LN 381 plakalı van araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan FM 944 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Gündüz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki kadın Şahandar Gündüz kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.