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Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu

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Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
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Girne – Lapta çevre yolunda bugün akşam saatlerinde ters yöne giren kadın sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 17.50 raddelerinde Girne-Lapta çevre yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında Mr. Pound'a ait park yerinden anayola giriş yapan Lapta'da sakin 39 yaşındaki Kifayet Deveci yönetimindeki KS 632 plakalı Mazda Familia marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce çift şeritli yoldan sağ şerit içerisinde tek yöne karşı seyretmesi sonucu o esnada karşı istikametten sağ şerit içerisinde gelmekte olan Girne'de sakin 21 yaşındaki İzel Beydola yönetimindeki KG 319 plakalı Ford Focus marka aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışları sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 632 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lapta'da sakin 13 yaşındaki Havva Deveci  ve adada turist olarak bulunan ve Lapta'da kalan 49 yaşındaki Samirah A. Aslan kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek hastanesinde gördükleri ilk yardım tedavilerinden sonra Havva Deveci Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevk edilirken diğer yaralılar Girne Akç,çek Hastanesi’nde müşahade altına alındılar.

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