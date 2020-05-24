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Tepebaşı'nda yine yangın

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Tepebaşı'nda yine yangın

 Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde bugün 15.30'da yangın meydana geldi.

Polisin açıklamadına göre, itfaiye ekipleri, Orman Dairesi, çevre halkı ve askeri personelin müdahale ettiği yangın  henüz kontrol altına alınamadı.

Bu arada Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan saat 14.45'te başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.  Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 250 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp  ve moloz  atıklarıyla anız , biçilmemiş arpa ve balyalar yandı.  Yangına polis itfaiye ekipleri, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti.

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