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Temizlikçi paraları da süpürdü

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Zeytinlik bölgesinde temizlik için gittiği evden ev sahibi O.P.’ye ait salonda çekmecede bulunan 430 TL parayı çalan Bulgar asıllı Gena Milenova Kabatzola tutuklandı

Temizlikçi paraları da süpürdü
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(Kamalı Haber)

Girne’de temizlik işleri için gittiği ikametgâhın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çaldığı için tutuklanan 47 yaşındaki Bulgar asıllı Gena Milenova Kabatzola dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan polis, zanlının 25 Mayıs tarihinde Zeytinlik bölgesinde temizlik için gittiği evden ev sahibi O.P.’ye ait salonda çekmecede bulunan 430 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, çalışan paranın tasarufunda bulunduğunu ve paraların seri numarasının ev sahibi tarafından daha önce kayda alınan numaralarla aynı olduğunu açıkladı.Polis, daha öncede hırsızlık olayı yaşandığını, ev sahibinin 2 yıldır arada sırada eve temizliğe gelen zanlıdan şüphelendiğini, ancak kanıtı olmadığı için bu kez paraların seri numarasını not ettiğini söyledi.Polis, paranın yanı sıra evden takı seti de çalındığını, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, zanlının iddiaları kabul etmediğini belirtti.Zanlının 2014 yılından beridir çalışma izinsiz ülkede olduğunu kaydeden polis, bu yönde de soruşturma yaptıklarını söyledi.polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

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