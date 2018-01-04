Temizlikçi, cüzdanı da süpürdü

Lefkoşa’daki Royal Casino’da temizlikçi olarak çalışan XuyenHa Thi, müşterinin düşürdüğü cüzdanı alarak içerisinden 900 TL’yi çaldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede temizlikçi olarak çalışan zanlı XuyenHa Thi müşterinin düşürmüş olduğu cüzdanı çalması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara huzurda bulunan zanlı Xuyen Ha Thi’nin 2 Ocak tarihinde saat 12.00’da Lefkoşa’da faaliyet gösteren Royal Casino isimli kumarhane içerisinde temizlikçi olarak çalışmakta olduğu sırada aynı yerde müşteri olarak Halil Karadeniz’in düşürmüş olduğu siyah renk cüzdanı içerisinden 900 TL nakit parayı alarak göğüs kısmına sakladığını söyledi. Polis zanlının kamera kayıtlarından tespit edilmesi sonucunda olay yerine gelen polis ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada söz konusu paraların bulunduğunu ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru Cemil Ballıkara mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde çalışma izinli bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.