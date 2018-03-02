Telefon hırsızı teknik takiple yakalandı

DAÜ Sağlık Merkezi’nde bir hemşireye ait 300 TL değerindeki cep telefonunu sirkat eden ve ülke dışına çıkan Aylin Öztürk, teknik takip sonucu ülkeye dönüşte Ercan’da yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde bir hemşireye ait cep telefonunu sirkat eden Aylin Öztürk, 4 ay sonra Ercan’dan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Aylin Öztürk’ün 13 Ekim 2017 tarihinde DAÜ Sağlık Merkezi Acil bölümünde bir hemşireye ait masa üstünde bulunan cep telefonunu sirkat ettiğini açıkladı. Ayni gün polise yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Hafız, GSM operatörlerinden temin edilen dökümlerde konu telefonun zanlı Öztürk’e ait telefon hattı ile kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Öztürk’ün 18 Ocak tarihinde KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini söyleyen Hafız, zanlının 28 Şubat tarihinde Ercan’dan KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Hafız, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Aylin Öztürk’ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.