Tel tuzakla tavşan avlayan kişi suçüstü yakalandı

Koruçam’da kanunsuz avlanan M.D. (E-66) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah Koruçam Merici mevkiinde tel tuzak kurarak kanunsuz avlanan M.D., av korucuları tarafından suçüstü tespit edildi.



AV KORUCULARI KAÇAK TAVŞAN AVLAYAN KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Avcılık Federasyonu Av Koruma Ekibinin yaklaşık bir yıldır peşinde olduğu Koruçam (Kormacit) bölgesine yüzlerce tel tuzak kurarak kaçak tavşan avlayan 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs, av korucularının pusu kurması sonucu bu sabah suçüstü yakalandı. Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “av koruyucularımıza yaptıkları bu özverili ve uzun süren çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz” denildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada da, bugün saat 7.00 sıralarında, Koruçam'da Merici Mevkiinde, 66 yaşındaki M.D.’nin tel tuzak kurmak suretiyle kanunsuz olarak avladığı sırada Av Korucuları tarafından suçüstü tespit edildiği belirtildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.