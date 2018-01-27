Tekvando etkinliğine uyuşturucu ile geldi

Türkiye milli tekvando hocası Nusret Saldıran, uyuşturucu ile ülkeye girerken yakalandı

Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye’den tekvando turnuvasına katılmak için gelen TC Milli Tekvando hocası zanlı Nusret Saldıran tasarrufundaki uyuşturucu ile ülkeye girerken yakalandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Nusret Saldıran’ın 26 Ocak tarihinde saat 12.00 raddelerinde Ercan havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.