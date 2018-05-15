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Tekerleği kopan beton mikseri yan yattı

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Lefkoşa-Girne anayolunda yapımı devam eden yolda çalışan bir beton mikserinin öne tekerleğinin kopması sonucu yan devrilirken, yaralanan olmaması sevindirdi

Tekerleği kopan beton mikseri yan yattı
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Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen iş kazası yürekleri ağza getirdi. MK 439 plakalı 35 ton betonla dolu beton mikseri, ön tekerleğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Boğaz Piknik Alanı yakınlarında meydana gelen olay sonrası sürücünün yaralanmaması sevindirirken, 35 tonluk beton yol içine boşaltılarak beton mikseri olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrasında trafiğe açık olan yolda seyreden meraklı sürücülerin yavaşlaması sonucunda trafik akışında aksama olduğu gözden kaçmadı.

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