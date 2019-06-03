Tekedoğan hayata tutunamadı

Haspolat sanayi yolunda 5 Mayıs tarihinde meydana gelen feci trafik kazasında baba ve yanındaki kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardı. Tedavisine Adana'da devam edilen baba İbrahim Tekedoğan dün hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, 5.5.2019 tarihinde, Haspolat'ta Sanayii Yolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan MP 923 plakalı araç sürücüsü 42 yaşındaki İbrahim Tekedoğan, Adana'da tedavi görmekte olduğu hastanede dün yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazada ağır yaralanmışolan 8 yaşındaki kızı Filiz Tekedoğan'ın da tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde devam etmekte.