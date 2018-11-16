banner107
Ölümle dans ettiler
Ölümle dans ettiler
87 0
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
41 0
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
22 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
296 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
33 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
167 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
50 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
183 0
banner82

Tek yön uygulaması kaza getirdi

banner27

UKÜ alt geçidinde yeni uygulanmaya başlanan tek yön gidiş, kazaya neden oldu

banner210
Tek yön uygulaması kaza getirdi
banner192

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Uluslar arası  Kıbrıs Üniversitesi alt geçidinde yeni uygulamaya başlanan tek yön gidiş kazaya neden oldu.

Bugün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan UKÜ alt geçidinde, 34 yaşındaki Eren Törer yönetimindeki GE 896 plakalı araç ile tek yön levhasına riayet etmeden alt geçitten geçmeye çalıştığı esnada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Riyat Kudret yönetimindeki ET 698 plakalı araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın bölgedeki yaya trafiğinin ana yol üzerinden değil diğer yönlerden yapılması amacıyla bazı çalışmalar yaparak bölgede yeni uygulamalara gitmesi sıkıntı yaratıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.