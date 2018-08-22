Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde sabah saatlerinde tek yön olarak gelerek dikkatsizce anayola giriş yapan sürücünün sebep olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da Şerif Arzık Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru tek yön olarak seyreden 35 yaşındaki kadın Sibel Asi yönetimindeki DT233 plakalı araçla yolun sonunda bulunan Memduh Asaf Sokak kavşağına geldiği sırada durmayarak yola giriş yapmasıyla meydana geldi. Dikkatsizce yola giriş yapan DT233 plakalı Sibel Asi yönetimindeki araçla bu esnada doğu istikametine doğru ilerlemekte olan 43 yaşındaki Tayfun Şimşek yönetimindeki FP 530 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza sonucunda DT233 plakalı araçta 7000 TL’lik, FP 530 plakalı araçta ise 5000 TL hasar meydana geldi.