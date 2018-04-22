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Tek yol ihlali kazaya neden oldu

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Ledra Palace Işıkları yakınlarındaki sokakta tek yol ilerleyerek durmadan diğer ana sokağa giren kiralık araç sürücüsü bu esnada yolda ilerleyen araca yandan çarpması sonucunda iki kişi yaralandı

Tek yol ihlali kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da Ledra Palace Işıkları yakınlarından öğle saatlerinde ara sokaktan tek yol gelerek dikkatsizce ana caddeye çıkan kiralık araç sürücüsü öğrenci kazaya neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 13.40 sıralarında Lefkoşa’da Şerif Arzık Sokak boyunca yönetimindeki ZPZ 790 plakalı araçla tek yol ilerleyen Mohamad Douleh’in yolun sonunda kavşağa geldiğinde durmadan Memduh Asaf Sokak’a giriş yapması sonucunda yaşandı. Mohamad Douleh aracıyla durmadan girdiği sokak boyunca güney istikametine doğru ilerlemekte olan Mehmet Fatih Sayar yönetimindeki LL 152 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmasıyla çarptı. Çarpamın etkisiyle sola doğru savrulan LL 152 plakalı araç sol arka kısmı LTB’ye ait 7 adet demir delinatöre, sağ kısmı ile de Anadolu Sigorta şirketi binasının duvarına çarptı.

Kaza sonucunda LL 152 plakalı araç sürücüsü Mehmet Fatih Sayar ile araçta bulunan eşi Semra Umurtağ kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldular.

Kaza sonucunda her iki araçta büyük maddi hasar meydana geldi. 

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