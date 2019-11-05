Tehdit suçundan tutuklandı, hırsızlığı itiraf etti

Karşıyaka’da bir kişiyi bıçak çekip, ölümle tehdit ettiği suçlamalarını kabul etmeyen Ertan Karadağ, farklı bir itirafta bulunarak Karşıyaka’da bir kafeden parayı çaldığını söyledi

Evrim KAMALI Girne’ye bağlı Karşıyaka’da meydana gelen hırsızlık suçundan tutuklanan Ertan Karadağ, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lapta karakolunda görevli polis, zanlının ilk etapta komşusu M.A. isimli şahsa karşı işlediği iddia edilen tehdit suçundan dolayı gözaltına alındığını söyledi. M.A.’ya bıçak çekip, ölümle tehdit ettiği iddia edilen zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, farklı bir itirafta bulunduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının 15-20 Ekim 2019 tarihleri arasında, Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir kafenin penceresini açıp içeriye girdiğini ve 300 TL madeni parayı çaldığını söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.