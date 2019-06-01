Tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verme

TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERME

Mormenekşe’de dün ot temizliği amacıyla başlatılan yangının kontrolden çıkması sonucunda 10 adet rulo balya ile 10 dönümlük biçilmiş anızın yandı.

Polisin açıklamasına göre, Mormenekşe - Mutluyaka yolunun batı kısmında bulunan bir bahçe evinin avlusundaki otları temizleyen J.I.C.’nin (E-44), temizlediği kuru otları yığın yaptıktan sonra gerekli emniyet tedbiri almadan başlattığı ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı ve Taşkın Öztemiz’e ait 10 adet rulo balya ile 10 dönümlük biçilmiş anızın yanmasına sebep oldu.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

ARAZİ YANGINI

Bufavento Kalesi’nin 3 km batı kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bu sabah çıkan yangın neticesinde, yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde bulunan 1 adet selvi, 3 harnup, 35 adet zeytin ağacı, kuru otlar ve maki biti örtüsü yandı.

Yangın, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.