Tecavüz zanlısı yakalandı

Karpaz bölgesine bağlı Bafra’da 12 yaşındaki kız çocuğuna öz amcası tarafından cinsel tecavüzde bulunması olayı, ülkede büyük infiale yol açtı. Küçük kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olayın duyulmasının ardından kayıplara karışan olayın zanlısı Fatih B. ise yakalandı. İskele Polis Müdürlüğü ile Özel Harekat polisi ekipleri tarafından zanlının Büyükkonuk Kaplıca arasında bulunan bir restoran yakınlarında tespit edildiği öğrenildi.
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