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Tecavüz zanlısı suçunu itiraf etti

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Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla aranan ve önceki akşam yakalanan Fatih B., polise verdiği ifadesinde yeğeninin kendi isteği ile 12 kez birlikte olduklarını iddia etti

Tecavüz zanlısı suçunu itiraf etti

Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla aranan ve İskele Polis Müdürlüğü ile Özel Harekat polisi ekipleri tarafından önceki gün Büyükkonuk Kaplıca arasında yakalanan Fatih B. adlı zanlı dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı ve hakkında iki gün tutukluluk kararı alındı.

Dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında 08:00 de  mahkemeye çıkarılan zanlı Fatih B polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Tecavüz zanlısı Fatih B. ifadesinde 12 yaşındaki yeğeninin kendi isteği ile kendisi ile birlikte olduğunu söyledi. Eylül – Ağustos 2019 ayları içerisinde de 12 kez birlikte olduklarını söyledi.

Mahkeme F.B hakkında 2 gün tutuklu kalması emri verdi. (MHA)

Öte yandan GKK''ya ait Yedidalga Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapan Fatih B'nin evinde yapılan aramada çok sayıda mermi tespit edildi.

Zanlının evindeki yatak odasındaki dolapta 80 adet 9 mm'lik mermi, 35 adet 7.62 mm'lik izli mermi, 20 adet 7.65 mm'lik canlı mermi, 8 adet 9 mm'lik kurusıkı, 4 adet kalibrelik canlı, mermi ve 5 adet 7.62 x 51 ebatlarında mermi tespit edildi.

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