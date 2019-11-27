Tecavüz zanlısı suçunu itiraf etti

İskele Polis Müdürlüğü ile Özel Harekat polisi ekipleri tarafından Büyükkonuk Kaplıca arasında bulunan bir restoran yakınlarında tespit edilen tecavüz zanlısına operasyon düzenleyen polis dün akşam zanlıyı tutuklamıştı. Bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında 08:00 de mahkemeye çıkarılan zanlı F.B polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. (MHA)