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Tecavüz etmeye çalışanı ısırarak kurtuldu

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Güzelyurt’ta yabancı öğrenci statüsünde olan genç bir kadına restoran sahibi olduğu ve kendisini işe alacağı konusunda yalan söyleyip, buluştuktan sonra gece saat 22.00 sıralarında bir bahçeye götüren zanlı Salim Zambaklı, kadına tecavüze kalkıştığı sırada müşteki tarafından çenesinden ısırıldı

Tecavüz etmeye çalışanı ısırarak kurtuldu
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(Kamalı Haber)

Güzelyurt'ta “Cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Salim Zambaklı Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hasan Gökyay olayla ilgili bulguları aktardı. Gökyay, 22 Haziran’da saat 22.00’de Bostancı’da sakin zanlı Salim Zambaklı’nın bölgede yabancı öğrenci statüsünde olan genç bir kadına restoran sahibi olduğu ve kendisini işe alacağı konusunda yalan söyleyip, buluştuktan sonra aracına alıp, bölgedeki bir bahçe içerisinde yürümesini sağlayıp, darp etmeye başladığını ve kadını yere düşürdüğünü anlattı. Polis, zanlının fiziksel şiddet kullanarak, kadını soymaya ve öpmeye başladığını belirterek, o esnada kadının zanlının çenesinden ısırarak, kaçtığının belirlendiğini kaydetti. Polis müfettiş muavini Gökyay, olayın polisin bilgisine gelmesiyle geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve yaralı olan zanlının hastaneye başvurma ihtimali göz önünde bulundurularak, tedbir alındığını anlattı. Gökyay, zanlının Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvurduğunu ve tutuklandığını kaydetti. Gökyay, zanlının ve müştekinin üzerinde kan olan kıyafetlerinin emare alındığını ve bu emareler üzerinde DNA analizi yapılacağına vurgu yaptı. Gökyay, alınması gereken ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Seran Bensen, makul şüphe olduğuna bulgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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