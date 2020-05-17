Tebepaşı'nda kısmen, Koruçam'da yangınlar kontrol altında,

Tepebaşı-Kalkanlı-Akdeniz bölgesindeki alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.
Havadan helikopterler, karadansa itfaiye araçları ve dozerlerle yangına müdahale sürüyor.
İtfaiye ekipleri, Sivil savunma ekipleri, asker, polis ve Orman Dairesi ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.
İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, TAK’a yaptığı açıklamada bugün iki yangına birden müdahale edildiğini söyledi. Özmenek, Koruçam’daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Özmenek, Tepebaşı-Kalkanlı-Akdeniz bölgesindeki yangınınsa kısmen kontrol altına alındığını ancak tamamen kontrol altına alınmadığını belirtti.
Özmenek, özellikle Tepebaşı-Kılıçaslan arasındaki bölgede alevleri kontrol altına almak için mücadele verildiğini aktardı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da, yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü, ODTÜ Kalkanlı kampüsünün artık yangın tehlikesi altında bulunmadığını kaydetti.