banner411
banner69
Bayern Münih kaldığı yerden devam
Bayern Münih kaldığı yerden devam
6 0
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
43 0
 
Yangın ODTÜ’ye ulaştı, öğrenciler tahliye ediliyor
Yangın ODTÜ’ye ulaştı, öğrenciler tahliye ediliyor
76 0
Başbakan Tatar, Süheyla Küçük'ü ziyaret etti
Başbakan Tatar, Süheyla Küçük'ü ziyaret etti
51 0
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
35 0
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
123 0
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
28 0
banner440

Tebepaşı'nda kısmen, Koruçam'da yangınlar kontrol altında,

banner27

Özmenek, Koruçam’daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydedirken, Tepebaşı-Kalkanlı-Akdeniz bölgesindeki yangınınsa kısmen kontrol altına alındığını ancak tamamen kontrol altına alınmadığını belirtti

Tebepaşı'nda kısmen, Koruçam'da yangınlar kontrol altında,

 Tepebaşı-Kalkanlı-Akdeniz bölgesindeki alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.

Havadan helikopterler, karadansa itfaiye araçları ve dozerlerle yangına müdahale sürüyor.

İtfaiye ekipleri, Sivil savunma ekipleri, asker, polis ve Orman Dairesi ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, TAK’a yaptığı açıklamada bugün iki yangına birden müdahale edildiğini söyledi.  Özmenek, Koruçam’daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Özmenek, Tepebaşı-Kalkanlı-Akdeniz bölgesindeki yangınınsa kısmen kontrol altına alındığını ancak tamamen kontrol altına alınmadığını belirtti.

Özmenek, özellikle Tepebaşı-Kılıçaslan arasındaki bölgede alevleri kontrol altına almak için mücadele verildiğini aktardı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da, yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü, ODTÜ Kalkanlı kampüsünün artık yangın tehlikesi altında bulunmadığını kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.