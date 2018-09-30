TC elçiliğinde ikinci sahte belge vakası

Vize alabilmek için Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına düzenlenmiş sahte öğrenci belgesini Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine sunduğu gerekçesiyle zanlı Abdikadir Afrah tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da TC elçiliğine sahte öğrenci belgesi sunarak TC vizesi almaya çalışan zanlı Abdikadir Afrah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Abdikadir Afrah’ın 28 Eylül 2018 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrencisi olmadığı halde vize alabilmek için henüz tespit edilemeyen bir şahıstan temin etmiş olduğu sahtelenmiş Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrenci belgesini TC-Lefkoşa Büyükelçiliğine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis Eliçilikte görevli memurun evrakın sahte olduğunu anlaması üzerine polise bilgi verdiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru İzlem Civisilli mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söz konusu sahte evrakı hazırlayan kişinin arandığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.