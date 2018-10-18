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Tavan çökünce 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı

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Tavan çökünce 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı
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Haspolat Sanayi Bölgesinde çalıştığı işyerinin tavanını tamir için çıktığı tavanın çatısındaki saç çökmesi sonucu 10 metre yüksekten düşen çalışan ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Dekomar isimli iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Hakan BÖK, iş yerinin çatısında tamirat yaptığı sırada, üzerine bastığı saçın çökmesi sonucu yaklaşık on metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Hakan BÖK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürmekte olup, soruşturma devam etmekte.

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