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Taşkınköy'de şüpheli ölüm

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Taşkınköy'de şüpheli ölüm
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 Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesinde az önce yabancı uyruklu bir ögrenci olü olarak bulundu. Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa -Taşkınköy'de Şht Sebahattin Kundak Sokak üzerinde, Zimbabwe uyruklu Christopher Tinotenda CHIDZIVA (E-22), ilk tespitlere göre misafir olarak kalmakta olduğu bir apartman dairesinin ikinci katından aşağıya atlamak suretiyle intihar etmiştir. Konu şahıs apartmanın altında bulunan bir aracın üzerine ardından yere düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.

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