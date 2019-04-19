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Taşkent yolunda bulunan cesedin ölüm sebebi belirlendi

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Taşkent yolunda bulunan cesedin ölüm sebebi belirlendi
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Polis Basın Subaylığı, bu sabah Haspolat - Taşkent anayolunda bulunan siyahi erkek cesedin kimlik teşhisinin henüz yapılamadığını açıkladı. 

Polis basın bültenine göre, yapılan otopside cesedin 20-30 yaş aralığında; ölüm sebebinin ise “künt kafa travması, beyin kanaması ve elle boğma neticesinde gelişen havasız kalma” sonucu olduğu tespit edildi.

43 YAŞINDAKİ GAZİ HİZMETÇİ KURTARILAMADI

Çatalköy’de geçen hafta, kaldığı işçi yatı evine merdivenlerden çıkarken düşerek ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gazi Hizmetçi (E-43), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hizmetçi’nin cesedine dün yapılan otopside, ölüm sebebinin düşmeye bağlı “kafatası kırıkları ve beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

MAĞUSA’DA HİNTKENEVİRİ TASARRUFU… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan kontrolde, K.J.O.’nun (E-31) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHISLARA ALKOLLÜ İÇKİ SATAN 22 YAŞINDAKİ GENCE YASAL İŞLEM      

Polis önceki gün Yenierenköy'de faaliyet gösteren bir markette çalışan A.K.’nin (K-22), 18 yaşından küçük 3 şahsa alkollü içki sattığının tespit edildiğini bildirdi.

Market çalışanı genç hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

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