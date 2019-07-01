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Taşkent kırsal alanda önce patlama duyuldu sonra yangın çıktı

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Taşkent kırsal alanda önce patlama duyuldu sonra yangın çıktı
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İsrail’in Suriye’ye jetlerle ve füzelerle hava saldırısı yapmasıyla eş zamanlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamından patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin ardından ise görgü tanıkları, havada kırmızı renk yanan bir cisim görüldüğünü ve bu cismin bölgeye düştüğünü belirtiyor.

Düşen cismin ardından ise bölgede çeşitli noktalarda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca sivil vatandaşlarda ne olduğunu anlamak için bölgeye gitti.

Uçak, helikopter veya füze düştüğüne dair çeşitli iddialar var olmakla birlikte henüz resmi bir açıklama yok. Bölgeden sosyal medya üzerinden gelen bilgiler patlamanın yerleşim bölgesi olmayan bir yerde gerçekleştiği yönünde.

Tedirgin olan halk özellikle sosyal medya üzerinden doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Halk, yetkililerin bir an önce açıklama yapmasını bekliyor.

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