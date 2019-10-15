banner255
banner69
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
81 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
15 0
 
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
38 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
143 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
100 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
142 0
banner82

Tartıştığı kişiyi bıçakladı

banner27

Girne’de aşırı alkollü olduğu bir sırada tartıştığı Burak Uzunhan’ı bıçaklayıp kaçan Abdullah Dura çok geçmeden tutuklandı

Tartıştığı kişiyi bıçakladı
banner267

 

Evrim KAMALI

Girne’de tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçak ile kolundan yaralayan 30 yaşındaki Abdullah Dura, tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının Girne’de meydana gelen yaralama, sarhoşluk ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Yavuz, 14 Ekim 2019 tarihinde, saat 00.30 sıralarında Girne’de, Canbulat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında, zanlının 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçak ile kolundan yaraladığını belirtti.

Yavuz, zanlının müştekinin koluna bir kez bıçak sokup çıkardıktan sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Yavuz, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi.

Ömer Yavuz, tanık ifadeleri alacaklarını, çevre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini, ayrıca olay esnasında zanlının yanında bir şahıs olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bunu da araştıracaklarını belirterek, 3 gün süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.