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Tartıştığı kişiyi bıçakladı

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Gönyeli’de iki genç arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki bir genç, aynı yaşlardaki başka bir genci bıçakladı

Tartıştığı kişiyi bıçakladı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama” ve “Kanunsuz çakı taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan 16 yaşındaki zanlı A.B, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle, zanlının 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde zanlı A.B’nin aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 17 santim, ağız uzunluğu 7.5 cm olan sivri uçlu çakıyı Lefkoşa' da sakin M.C’nin sol koltuk altı ve sağ göğüs kafesi kısmına birer kez sokarak yaraladığını anlattı.  Kulle, yaralanan çocuğun, Kalp Damar Cerrahisi’nde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesi bulunmadığını ve dün taburcu olduğunu kaydetti. 

Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edecek herhangi bir durum olmadığını belirten Kulle, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve  KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması  koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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