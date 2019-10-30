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Tartıştığı kişinin parmağını kırdı

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Girne’de aralarında çıkan tartışma sonucunda Murat Taş’ı darp edip, Taş’ın baş parmağını kıran ve sol omuz kemiğinin de yerinden çıkmasına sebep olan Ahmet Şimşek tutuklandı

Tartıştığı kişinin parmağını kırdı
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Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen vahim zarar, ciddi darp ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan 50 yaşındaki Ahmet Şimşek dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Necdet Orhon, zanlının 28.10.2019 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde aralarında çıkan tartışma sonucunda Murat Taş’ı darp edip sağ baş parmağını kırdığını ve sol omuz eklem kemiğinin de yerinden çıkmasına sebep olarak vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının Taş’a hakaretlerde bulunduğunu da belirtti.

Hastaneye kaldırılan Taş’ın ameliyat olacağını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, çevre kamera görüntülerinin inceleneceğini, ifadeler alacaklarını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise ‘O bizim üzerimize geldi. Mahkemeden özür dilerim’ dedi.

Huzurundaki olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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