Küçük Kaymaklı’da Oktay Çil ile Umut Büyükaslan arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Büyükaslan, Çil’i omzundan bıçakladı

Evrim KAMALI

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde önceki gün zanlı Umut Büyükaslan ile Oktay Çil’in aralarında çıkan tartışma sırasında tasarrufundaki bıçak ile Çil’i kolundan yaralayan Büyükaslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Umut Büyükaslan’ın 19 Nisan tarihinde saat 21.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Oktay Çil ile Umut Büyükaslan’ın aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarına elleri ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada Büyükaslan’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Çil’i sol omuz kısmından hafif şekilde yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Büyükaslan, Çil’in evine geldiğini ve kendisine saldırdığını daha sonra dışarı çıktıklarını araya girenlerin kavgayı ayırdığını ancak Çil’in kendisine yeniden saldırmak için geldiği sırada bıçakla yaraladığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesive KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.