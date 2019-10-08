Tarifsiz acı

Yahya - Aysın Amasyalı çiftinin cenazesinde gözyaşları sel oldu, feryatlar dinmek bilmedi

Lefkoşa Mağusa Anayolunda Turunçlu kavşağı yakınlarındaki korkunç kazada yaşamını kaybeden Yahya - Aysın Amasyalı çifti son yolculuklarına uğurlandı. Amasyalı çifti için Dörtyol Camii'nde toplanan kalabalık çifti gözyaşları arasında uğurlandı.

Taksiciler, Turunçlu-Ulukışla kavşağında dün akşam gerçekleşen kazada hayatını kaybeden taksici Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine gitmek üzere toplanıp konvoy oluşturdular.

Yürekler dağlandı

Turunçlu kavşağındaki kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa Mağusa Anayolunda Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı.

Girgin'in annesinin acı dolu haykırışları herkesi ağlattı. Aslanköy Camii'nde cenaze töreni kılınan Girgin'in yakınları gözyaşlarıyla dualar etti, ailenin acısına ortak oldu.

Cenaze törenine Girgin'in oynadığı Mormenekşe takımı oyuncuları da katıldı. Takım arkadaşları için yas tutan futbolcular, Girgin'in tabutunu taşıdı. Törene Aslanköy halkından büyük bir kalabalık katıldı. Göz yaşlarıyla cenaze namazı kılınan bir çocuk babası Girgin, Aslanköy kabristanlığına defnedildi.