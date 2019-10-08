 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefke sonunu getiremedi
Lefke sonunu getiremedi
74 0
MTG yıldızlarıyla farklı
MTG yıldızlarıyla farklı
104 0
 
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
10 0
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
14 0
Azmin zaferi
Azmin zaferi
156 0
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
47 0
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
65 0
banner82

Tarifsiz acı

banner27

Yahya - Aysın Amasyalı çiftinin cenazesinde gözyaşları sel oldu, feryatlar dinmek bilmedi

Tarifsiz acı
banner267

 

Lefkoşa Mağusa Anayolunda Turunçlu kavşağı yakınlarındaki korkunç kazada yaşamını kaybeden Yahya - Aysın Amasyalı çifti son yolculuklarına uğurlandı. Amasyalı çifti için Dörtyol Camii'nde toplanan kalabalık çifti gözyaşları arasında uğurlandı.

Taksiciler, Turunçlu-Ulukışla kavşağında dün akşam gerçekleşen kazada hayatını kaybeden taksici Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine gitmek üzere toplanıp konvoy oluşturdular. 

 

Yürekler dağlandı

Turunçlu kavşağındaki kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa Mağusa Anayolunda Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Haşim Girgin son yolculuğuna uğurlandı.

Girgin'in annesinin acı dolu haykırışları herkesi ağlattı. Aslanköy Camii'nde cenaze töreni kılınan Girgin'in yakınları gözyaşlarıyla dualar etti, ailenin acısına ortak oldu.

Cenaze törenine Girgin'in oynadığı Mormenekşe takımı oyuncuları da katıldı. Takım arkadaşları için yas tutan futbolcular, Girgin'in tabutunu taşıdı. Törene Aslanköy halkından büyük bir kalabalık katıldı. Göz yaşlarıyla cenaze namazı kılınan bir çocuk babası Girgin, Aslanköy kabristanlığına defnedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.