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Tansiyonu düşünce kazaya neden oldu

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Gazimağusa’da öğle saatlerinde tansiyonu düşen sürücü aracın hâkimiyetini kaybederek İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halindeki kiralık araca çarparak takla arttı

Tansiyonu düşünce kazaya neden oldu
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Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda Polat Paşa Camii yanında bulunan çemberde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halin olan KH972  plakalı salon araç sürücüsü Sadık Kanatlı aniden tansiyonunun düşmesi sonucunda aracın hâkimiyetini kaybederek İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan NZ447Z plakalı kiralık araca çarparak takla arttı.

Hafif yaralan Sadık Kanatlı kaza sonrasında ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürülerek müşahide altına alındı. (MHA)

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