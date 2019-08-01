 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
50 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
282 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
47 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
35 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
37 0
72 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
39 0
banner82

Tamire bırakılan aracı galeriye sattı

banner27

Lefkoşa'da, kendisine tamir etme maksatlı bırakmış olduğu Mercedes marka aracı imza taklit ederek Uluhan Oto’ya satan Esmaeil Khaksarshahmırzadı tutuklandı

Tamire bırakılan aracı galeriye sattı
banner267

 

Evrim KAMALI

Kendisine emanet edilen aracı sahte evrak düzenleyerek satan zanlı Esmaeil Khaksarshahmırzadı tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.                     

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Salih Minifoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Minifoğlu, huzurda bulunan zanlı Esmaeil Khaksarshahmırzadı’nın Mayıs2017 ayı içerisinde Lefkoşa'da, İran'da sakin Sahar Karbaşı'nın kendisine tamir etme maksatlı bırakmış olduğu Sahar Karbaşı adına kayıtlı LD 433 plakalı Mercedes marka salon aracı, yetkisi olmadan konu aracın satmak amacı ile motorlu araç devretme müracaat formunun devreden kısmını Sahar Karbaşı’nın ismini yazıp imza yerine kendisinin imzasını atarak sahte evrağı düzenleyip, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Uluhan isimli Oto Galeri’ye vererek tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı .Minifoğlu, zanlının 30.07.2019 tarihinde derdest emri ışığında tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf ettiğini söyledi.Mİnifoğlu, zanlının İran uyruklu olup 01.02.2020 tarihinde kadar çalışma izinli olarak bulunmakta olup yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtip, davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.