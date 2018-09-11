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Tamircinin iki dişini kırdı

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Mağusa’da kendisinden izinsiz internet vericisini tamir ettiği gerekçesiyle müştekiyi ciddi şekilde darp ederek vahim zarara uğratan iki dişini kıran İsmail Tepeci tutuklandı

Tamircinin iki dişini kırdı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kendisinden habersiz internet vericisini tamir ettiği gerekçesiyle müştekiyi ciddi şekilde darp ederek 2 dişinin kırılmasına neden olan İsmail Tepeci tutuklandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Tepeci, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

YÜZÜNE 2 YUMRUK ATTI

Meselenin tahkikat memuru, zanlı İsmail Tepeci’nin 9 Eylül tarihinde kendisinden izinsiz olarak Çanakkale Yaşam Sitesi A1 apartmanının damında internet vericisini tamir ettiği gerekçesiyle müştekinin yüzüne 2 kez yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini ve 2 dişini kırarak vahim zarara uğrattığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirten tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı İsmail Tepeci’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

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