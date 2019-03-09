Talay ve Demir’e son veda

31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, dün ikindi namazının ardından Bafra’da, 53 yaşındaki Elif Demir ise Ziyamet köyünde toprağa verildi.
Ölümüyle tüm yurdu yasa boğan iki kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde toprağa verildi.
İskele-Karpaz anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay ve Elif Demir dün sonsuzluğa uğurlandı.
31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, dün ikindi namazının ardından Bafra’da, 53 yaşındaki Elif Demir ise Ziyamet köyünde toprağa verildi.
Ölümüyle tüm yurdu yasa boğan iki kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde toprağa verildi.