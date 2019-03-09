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Talay ve Demir’e son veda

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İskele-Karpaz anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay ve Elif Demir dün sonsuzluğa uğurlandı.

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Talay ve Demir’e son veda
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31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, dün ikindi namazının ardından Bafra’da, 53 yaşındaki Elif Demir ise Ziyamet köyünde toprağa verildi.

Ölümüyle tüm yurdu yasa boğan iki kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde toprağa verildi.

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