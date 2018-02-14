Taksiciler isyan etti

Taksi şoförü 55 yaşındaki Şahin Karaçor’u ciddi şekilde darp edip belini kıran Ceyhun Tokmak, yargılanmak üzere iki ay süreyle cezaevine gönderildi. Karaçor’un taksici arkadaşları ise mahkeme önünde pankart açarak isyan etti

Evrim KAMALI

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta tartıştığı taksi şoförü 55 yaşındaki Şahin Karaçor’u ciddi şekilde darp edip belini kıran vücut şampiyonu 39 yaşındaki Ceyhun Tokmak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, zanlı Ceyhun Tokmak’ın 10 Şubat 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de Tarsus Sokak üzerinde, kendisini istediği yere götürmediği gerekçesi ile 114 promil alkol tesiri, altında taksici Şahin Karaçor’un ciddi şekilde darp edip bel kısmındaki omurga kemiğini kırdıktan sonra, bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını söyledi. Zanlının olaydan sonra tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkeye turist vizesiyle giriş yapan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

İddia makamı zanlının ülkede turist statüsünde olduğu, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu ifade ederek, zanlının 3 ayı aşmayan bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme ise aktarılan olguları değerlendirdikten sonra zanlının, Vahim Zarar”, “Ciddi Darp”, “Sarhoşluk, “Rahatsızlık” ve “İtale-i Lisan” suçlarından yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevinde davalarını beklemesine emir verdi.

Bir önceki duruşmada olduğu gibi dünkü duruşmada da Karaçor’un taksici arkadaşları mahkeme önünde toplandı. Arkadaşları, taksicilerin sorunlarının çözülmesi yönünde bir kez daha yetkililere çağrıda bulundu. Kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.