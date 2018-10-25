Taksi durağında 18 bin TL’lik vurgun iddiası

Girne’de Gökhan Tornacı adlı kişi, Taşkan Taksi isimli işyerinde kullandığı iki taksi araçtan temin ettiği 18 bin 10 TL parayı işyerine vermediği gerekçesiyle tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da çalışmış olduğu taksi şirketinde müşterilerden toplamış olduğu paraları cebine attığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Gökhan Tornacı olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, Ağustos 2018 ayı içerisinde Girne’de sakin zanlı Gökhan Tornacı’nın müstahdemi olduğu Taşkan Taksi isimli işyerinde gün içerisinde kullanmış olduğu TPU 798 ve TPZ 889 plakalı araçlardan temin etmiş olduğu 18 bin 10 TL nakit parayı işyerine vermeyerek, sirkat ettiğini söyledi. Erdelhun, 17 Ekim’de, Taşkan Tütüncü’nun polise gelerek mesele ile ilgili zanlı aleyhine şikayette bulunduğunu ve aynı gün polis tarafından aranıp mesele ile ilgili polise gelip izahat vermesi istenen zanlının bu davete hiçbir şekilde icabet etmeyip, ev adresini de vermeyi ısrarla reddettiğini mahkemeye aktardı. Erdelhun, zanlının 23 Ekim’de aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilip, bu emir ışığında tutuklandığını söyledi. Zanlının müşterilerden toplamış olduğu paranın bulunamadığını belirten Erdelhun, Ağustos 2018 ayı içerinde taksiye müşteri olarak aldığı şahısların birçoğunun henüz bulunamadığını kaydetti. Erdelhun, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda 19 Ekim’de zanlının, Girne Polis Müdürlüğüne giderek Cyprobus Ltd isimli iş yerinden Taşkan Tütüncü adına düzenlenen toplam 10 bin 135 TL meblağlı iki adet çeki kaybettiği beyanında bulunup, kayıp belgesi aldığının tespit edildiğini ve bu yönde de tahkikatın devam ettiğini söyledi. Tahkikatın devam ettiğini belirten Erdelhun, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.