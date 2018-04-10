Hamitköy – Lefkoşa anayoluna bağlanan tali yol kavşağında iki araç sürücüsünün de dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada kiralık araç savrularak takla attı

Hamitköy - Lefkoşa anayolunda dün öğle saatlerine doğru dikkatsizlik sonucu çift kabin araçla, kiralık bir aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, kiralık araç takla atarak durabildi.

Kaza saat 11:30 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Oduncu Sokak boyunca güneyden kuzeye doğru DY 581 plakalı aracı ile seyreden 76 yaşındaki Mustafa Yücel, İnönü Sokak dört yol kavşağına geldiği zaman durmadan İnönü Sokağa dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada İnönü Sokak üzerinde batıdan doğuya doğru dikkatsizce seyreden 28 yaşındaki Abdurrahman Tolga Kurdu yönetimindeki FY 379 Z plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan FY 397 Z plakalı araç, tavanı üzerine devrilirken kaza sonucu yaralanan olmadı.