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Tacizden yakalandı, kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Boğazköy’de bir kızı taciz eden ardından kendisini uyaran kızın babasını darp eden İlker Aslan tutuklandı. Zanlının 2017 yılından beridir ülkede kaçak olarak yaşadığı ortaya çıktı

Tacizden yakalandı, kaçak yaşadığı ortaya çıktı
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Evrim KAMALI

Boğazköy’de baba ile kızı rahatsız edip, darp suçu işleyen İlker Aslan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Boğazköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 12 Haziran 2019 tarihinde Boğazköy’de aracının içerisinde ilerlerken yaya bir şekilde yürüyen H.G.’ye “Yavrum cennete mi düştük” sözlerini söyleyerek rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, bu esnada olay yerine yakın olan H.G.’nin babası E.G.’nin zanlıyı ikaz etmek için yanına gittiğini, zanlı ve araçta bulunan iki arkadaş tarafından darp edildiğini söyledi.

Polis, baba ile kızın şikâyetçi olduğunu, olay günü ifadeler aldıklarını, tanıklar bulduklarını ve zanlıyı polise çağırdıklarını ancak gelmediğini söyledi.

Aranan şahıs ilan edilen zanlının 11 Temmuz tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, yanında bulunan iki şahsa da dava okunduğunu ifade etti. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma yapıldığını belirten polis, ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 16 Ocak 2017 tarihinden beridir ülkede kaçak olarak yaşadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına emir vererek, 1 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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