Tacizciler tutuklu yargılanacak

Girne’de eskort evi sandıkları gerekçesi ile yaşlı bir kadının evine giren ve hem hırsızlık yapı hem de kadına cinsel tacizde bulunan iki kişi, cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Girne’de Eskort evi sandıkları gerekçesi ile M.Y. isimli kadının evine giren iki asker aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Sönmez ve Sirkeci dün yeniden teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldılar. 21 Temmuz tarihinde aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alınan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, mahkemede verdiği ifadede zanlılar Mehmet Emin Sönmez ve Osman Sirkeci’nin “İkametgâhtan sirkat”, “Cinsel tacizlik” ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Hüseyin Soyel, Sönmez ve Sirkeci’nin M.Y.’ye ait Canpolat Sokak No:7 adresine alkollü bir vaziyette giderek kapının zilini çaldıktan sonra içeri girdiklerini ve M.Y.’ye ait cüzdan içinde 80 TL ve 50 Euro nakit parayı çaldıklarını söyledi. Soyel, zanlıların daha sonra M.Y.’ye “Prezervatif getir de git yat” diyerek “Cinsel tacizlik” suçu işlediklerini anımsatarak, zanlılardan Mehmet Emin Sönmez’in olay yerinde, Osman Sirkeci’nin ise yurt dışına kaçmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandıklarını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlıların alınan üç günlük tutukluluk süresinde işledikleri suçları kabul ettikleri yönünde birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Zanlıların ülkede asker olduklarını ifade eden Soyel, davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmelerine karar verdi.