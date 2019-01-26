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Tabancayla kavgaya girdiler

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Dereboyu’nda Blaky Cafe’de kavgaya karışan ve tasarrufunda tabanca olduğu öğrenilen Dursun Ali Sevindik ile silahı saklaması için yardım ettiği söylenen iki kişi tutuklandı

Tabancayla kavgaya girdiler
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren Blaky Cafe isimli iş yeri içerisinde kavgaya karışan ve tasarrufunda tabanca olduğu öğrenilen zanlı Dursun Ali Sevindik ve silahı saklaması için yardım ettiği söylenen zanlılar Nargiza Sultanova ve Gozel Hudargenova tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Ergüleç mahkemede verdiği şahadette 24 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren Blaky Cafe isimli iş yeri içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlı Dursun Ali Sevindik’in  kavga ettiği bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayı tasarruf edip taşıdıktan sonra olay yerinden ayrılıp saklaması için Lefkoşa'da sakin kız arkadaşı olan zanlı Nargiza Sultanova ve onun kızı olan zanlı  Gozel Hudargenova'ya verdiğini söyledi. Ergüleç, aynı gün zanlı Dursun Ali ve zanlı Gozel Hudargenova'nın derdest emri gereği, zanlı Nargiza Sultanova’nın ise işlemiş olduğu rahatsızlık suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç, meselede ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, olay yerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve tabancanın halen bulunamadığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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