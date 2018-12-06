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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Tabanca ile Metehan'dan ülkeye giriş yaparken yakalandılar

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Tabanca ile Metehan'dan ülkeye giriş yaparken yakalandılar
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Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, araç içerisine saklanan 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait üç adet canlı mermi bulundu.
Söz konusu aracın sürücüsü KKTC uyruklu Ü.M.D (E-23) ve araçta yolcu olarak bulunan KKTC uyruklu D.K (E-37) ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen KKTC uyruklu K.Y (E-40) tutuklandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında söz konusu mermi ve tabancalar polis tarafından emare olarak el konuldu.
Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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