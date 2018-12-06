Tabanca ile Metehan'dan ülkeye giriş yaparken yakalandılar

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, araç içerisine saklanan 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait üç adet canlı mermi bulundu.

Söz konusu aracın sürücüsü KKTC uyruklu Ü.M.D (E-23) ve araçta yolcu olarak bulunan KKTC uyruklu D.K (E-37) ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen KKTC uyruklu K.Y (E-40) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında söz konusu mermi ve tabancalar polis tarafından emare olarak el konuldu.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.