banner255
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
15 0
Kupa, teknik adamları yedi
Kupa, teknik adamları yedi
162 0
 
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
45 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
13 0
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
9 0
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
28 0
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
13 0
banner82

Tabanca değil çakmakmış

banner27

Dereboyu’nda bir eğlence mekanı içerisinde kavgaya karışan ve tasarrufunda tabanca olduğu ileri sürülen aletin tabanca şeklinde çakmak olduğu ortaya çıktı

Tabanca değil çakmakmış
banner215

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde kavgaya karışan ve tasarrufunda tabanca olduğu ileri sürülen zanlıların tasarruflarındaki aletin silah şeklinde bir çakmak olduğu anlaşıldı.

Poliste tutuklu bulunan zanlı Dursun Ali Sevindik ve çakmak silahı saklaması için yardım ettiği söylenen zanlılar Nargiza Sultanova ve Gozel Hudargenova aleyhlerine dava okunarak, serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde Lefkoşa'da sakin Zanlı Dursun Ali Sevindik’in  kavga ettiği bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca sanılan çakmağı, tasarruf edip taşıdıktan sonra olay yerinden ayrılıp saklaması için Lefkoşa'da sakin kız arkadaşi olan zanlı Nargiza Sultanova ve onun kızı olan zanlı  Gozel Hudargenova'ya vermesiyle gerçekleşmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.