Sütyeninde 600 gram uyuşturucu geçirdi

600 gram Metamfetamin türü uyuşturucuyu sütyenine zulayan ve Türkiye’den gelip elini kolunu sallaya sallaya Ercan’dan KKTC’ye giriş yapan Romen uyruklu kadın, Güney’e geçmek isterken yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Türkiye’den, giymekte olduğu sutyenine 600 gr “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri zulalayarak gelen ve elini kolunu sallaya sallaya Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapan Romen uyruklu 21 yaşındaki Andra Theodora Nıcu, Güney’e geçmek isterken yakalandı. Romen uyruklu Nıcu’nun tasarrufundaki 600 gr uyuşturucu madde ile adeta elini kolunu sallaya sallaya KKTC’ye giriş yapması Ercan Havaalanındaki denetimsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Zanlı Nıcu’nun tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Güney Kıbrıs’a geçeceği yönünde ihbar alan polis ekipleri alınan ihbar üzerine alarma geçti ve sınır kapılarına bilgi verildi. Dün sabahın erken saatlerinde ise sutyenine zulaladığı 600 gram uyuşturucu madde ile Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gelen zanlı Nıcu tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Nıcu aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, 12 Ağustos tarihinde alınan bir bilgide zanlı AndraTheodoraNıcu’nun tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Kuzey’den Güney’e geçeceğinin öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine sınır kapılarına bilgi verildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Nıcu’nun ayni gün saat 02:40’daBeyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan Güneye geçmek istediği esnada tespit edilip alıkonulduğunu söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Nıcu’nunüzerinde yapılan aramada giymekte olduğu sutyenin her iki tarafında zulalanmış şekilde yaklaşık 600 gr “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayarak, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde konu maddeleri ayni gün Türkiye’den gelerek Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye ithal ettiğini beyan ettiğini belirtti. Tahkikat memuru mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı AndraTheodoraNıcu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.