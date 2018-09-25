Süt yüklü tankerde yangın

Süt yüklü tanker, Kuzucuk köy çıkışında alev aldı

Dört bucuk ton süt yüklü tanker, Kuzucuk köy çıkışında seyir halindeyken yandı.

İskele İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan tanker kısa sürede söndürüldü.

Dün sabah saat 9.00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün Anayolu üzerinde,Hüsnü Kumyalılı yönetimindeki NR 420 plakalı süt tankeri ile Aygün istikametine doğru seyrettiği sırada tankerin alt kısmında bulunan jeneratörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu jeneratör tamamen, elektrik aksamları ve aracın motor kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü.