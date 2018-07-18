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Sürücüsü meçhul araç kül oldu

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Sürücüsü meçhul araç kül oldu
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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen sürücüsü meçhul araç kazasında yoldan çıkarak tavanı üzerinde devrilen araçta çıkan yangın sonucunda araç kül oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 02.00 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun eski Nergisli yolu kavşağında sürücüsü meçhul LG 808 plakalı salon araç Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde iken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak eski Nergisli yolu üzerinde bulunan refüje çarparak yoldan çıkıp bir süre tarlada sürüklenerek tavanı üzerinde durmasıyla bir kaza meydana geldi.

Kaza sonrasında araçta meydana gelen yangın neticesinde LG 808 plakalı araç tamamen yanarken, yaklaşık 1 dönüm kuru ot da yandı. Yangın Geçitkale İtfaiyesi tarafından söndürüldü.  

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