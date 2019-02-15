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Sürücülerin Dikkatine

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Sürücülerin Dikkatine
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Çamlıbel - Geçitköy Anayolu üzerinde, yağan yağmurlar nedeniyle yer yer yola çamurlu toprak kayması olmuş ve yolda kayganlık meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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